Düsseldorfer Umweltinitiativen „Das Niemandsland ist nur so stark wie seine Mitglieder“

In einem Hinterhof in Oberbilk liegt seit Jahrzehnten das Niemandsland. „Wir sind sozial-ökologisch mit einem kulturellen Touch ausgerichtet“, erzählt Simone, die seit etwa 2019 Mitglied im Verein ist. Der wurde 2001 gegründet, nachdem die Gebäude und die Freifläche in der Heerstraße 19 bereits seit den späten 1980er-Jahren von Gleichgesinnten genutzt werden.