Niedrigwasser 2022 im Rhein : Der Pegel sinkt – Natur und Schifffahrt leiden

Hitze und lange Trockenheit sorgen dafür, dass der Rheinpegel im Juli immer weiter sinkt. Für die Jahreszeit führt der Fluss auffallend wenig Wasser. Dies hat Folgen, nicht nur für Natur und Tierwelt - auch die Binnenschifffahrt bekommt Probleme.

Im Juli sinkt der Rheinpegel immer weiter. Bedingt durch Hitze und anhaltende Trockenheit führt Deutschlands größter Strom ungewöhnlich wenig Wasser. In Düsseldorf liegt der Pegel bei unter einem Meter. Normal wäre um diese Jahreszeit ein Füllstand von zwei bis drei Metern. Für Jan Böhme, Gewässerkundler beim Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein mit Sitz in Duisburg, ein Indiz für den Klimawandel . Da durch die Hitzewelle und die allgemeine Klimaentwicklung größere Niederschläge erst mal nicht zu erwarten sind, ist wahrscheinlich, dass der Niedrigpegel noch eine Weile erhalten bleibt. Nicht nur für Natur und Tierwelt ist das schädlich, Kostenpflichtiger Inhalt auch die Binnenschifffahrt bekommt Probleme - deren Geschäft wird eingeschränkt, da die Schiffe je nach Größe und Tiefgang nur noch 20 bis 50 Prozent der Ladung aufnehmen können.

Auch die Tierwelt leidet unter der Trockenheit im Flussbett. Die Artenvielfalt geht zurück - Kostenpflichtiger Inhalt die Vogelgattung der Limikolen zum Beispiel habe massive Probleme, an Nahrung zu kommen. „Das sind Vögel, die mit ihrem langen Schnabel im weichen Boden nach Nahrung suchen. Wenn die Böden aufgrund der Trockenheit hart werden, verlieren sie ihren Lebensraum“, so Ulrich Werneke vom Naturschutzzentrum Kleve. Auch der Rheinpegel vor Emmerich liegt aktuell sehr niedrig, was sich auch auf umliegende Gewässer auswirkt.