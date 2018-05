Düsseldorf: Niederkasseler verteidigen Grundschul-Pokal

Düsseldorf Freude auf der einen, Tränen auf der anderen Seite: In einem spannenden Endspiel setzte sich die Katholische Grundschule Niederkassel beim linksrheinischen Grundschul-Fußballturnier gegen die Heinrich-Heine-Grundschule aus Heerdt mit 1:0 durch. "Ihr seid es nicht gewohnt auf dem großen Platz zu spielen. Dafür haben das heute alle Mannschaften ganz toll gemacht", lobte Dani Schur, Sportlehrerin der Löricker Grundschule und Organisatorin des Turniers, die Kicker. 1995 wurde der Wettbewerb der linksrheinischen Grundschulen erstmalig ausgetragen. Nachdem das traditionsreiche Turnier 2009 eingeschlafen war, reaktivierte es die Löricker Sportlehrerin, die gleichzeitig im Schulausschuss des niederrheinischen Fußballverbandes sitzt, zusammen mit ihrem Lehrerkollegen Martin Schwarzmüller im vergangenen Jahr. Mit Erfolg.

Nach der kurzfristigen Absage der Oberkasseler Bodelschwingh Grundschule traten am Freitag vier Teams gegeneinander an. Das bedeutete rund 300 Schüler auf und neben dem Kunstrasenplatz, die für Stimmung und guten Fußball sorgten. Nachdem alle Teams einmal gegeneinander angetreten waren, spielten sie die beiden Endspielteilnehmer aus. In einem knappen Duell setzten sich die Titelverteidiger aus Niederkassel gegen Heerdt durch und bekam von Bezirkspolizist Detlef Stapper den Wanderpokal überreicht. Auch Gordon Spitzer von der Evangelischen Gemeinde Oberkassel war bei der Siegerehrung. Die Gemeinde hatte das Turnier der Jungen, und auch das der Mädchen vor einigen Wochen, mit 600 Euro gefördert. "Deshalb können wir jedem Kind eine Medaille und jeder Schule noch drei Hallenbälle überreichen", sagte Schur.