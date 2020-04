Mode in Düsseldorf : Nicht mehr CPD: Mode-Ordertage in Düsseldorf wollen neuen Namen

Düsseldorf Die Orderzeiten für die Modebranche in Düsseldorf tragen bislang noch den Namen der einst weltgrößten Modemesse, die 2012 zum letzten Mal stattfand. Das könnte sich bald ändern. Die nächsten Ordertage wurden inzwischen auf den kommenden August terminiert.

Die Mode-Ordertage in Düsseldorf sollen bald womöglich nicht mehr unter dem weltbekannten Namen CPD stattfinden. Tenor einer Reihe von Gesprächen mit Produzenten, Marken und Showroom-Betreibern sei, dass man einen neuen Namen brauche, teilte der Verein Fashion Net am Dienstag mit. Dieser koordiniert die verschiedenen Mode-Aktivitäten in der Stadt. Der traditionsreiche Name CPD (Collection Première Düsseldorf) geht noch auf die einst größte Modemesse der Welt zurück, die 2012 zum letzten Mal in den Düsseldorfer Messehallen in Stockum stattgefunden hatte.