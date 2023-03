Neue Saison beginnt Stadtstrand-Saison startet anders als geplant

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein wurde die Saison der Stadtstrände eröffnet. Allerdings anders als geplant, denn wegen der eisigen Temperaturen wurde die Eröffnung am Tonhallenufer und Robert-Lehr-Ufer noch verschoben – bis wann genau, ist derzeit noch unklar. Nur am Mannesmannufer wurde schon am Mittwoch für die Besucher geöffnet. Dort sei generell mehr los als an den anderen beiden Stränden, sagt Andreas Knapp, Betreiber der Stadtstrände. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Besucher erst ab 12 bis 14 Grad zu den Stadtstränden kommen, deshalb werde abhängig vom Wetter entschieden, wann die anderen beiden Standorte öffnen.