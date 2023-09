Gefragte Musiker in Düsseldorf Das sind die Künstler beim New-Fall-Festival

Ebenfalls in der Tonhalle wird am 4. November Benjamin Clementine auf der Bühne stehen – unter anderem mit seinem dritten Studioalbum „And I Have Been“. Seine Stimme habe Soul, sein Pianospiel sei jazzig, „seine Live-Schule waren die Straßen von Paris, wo Clementine eine Weile sogar obdachlos war“. Indes hat sich der in Ghana geborene Brite eine erstaunliche Karriere aufgebaut und in kleinen Live-Klubs ebenso begeistert wie in großen Konzerthallen.