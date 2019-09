Erste Ausgabe im März 2020 : Neustart für Düsseldorfer Foto-Festival

Die Initiative DC Open übernimmt das neue Foto-Festival. Der Kulturausschuss soll am Donnerstag die Finanzierung bewilligen. Damit ist eine Absage verbunden.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Düsseldorf bekommt 2020 doch noch ein neues Foto-Festival – durch einen Vorstoß von Galeristen und Künstlern. Die Initiative DC Open, bekannt für die jährliche gemeinsame Galerien-Saisoneröffnung in Köln und Düsseldorf, kümmert sich um die Organisation. Sie wird unterstützt von einer Arbeitsgruppe von Kulturschaffenden aus Düsseldorf. Der Kulturausschuss des Stadtrats wird am Donnerstag aller Voraussicht nach die Finanzierung in Höhe von 104.000 Euro für die erste Ausgabe vom 13. bis 15. März 2020 bewilligen.