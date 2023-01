Neusser Straße in Düsseldorf Tempo-30-Beschluss mit Bedenken

Es ist eine absolute Ausnahme, dass in der Bezirksvertretung 3 der Beratungsbedarf einer Fraktion abgeschmettert und der Tagesordnungspunkt nicht in die nächste Sitzung geschoben wird. Nun aber war es mal wieder so weit, als es um die Einführung von Tempo 30 auf einem Teilstück der Neusser Straße ging. CDU, FDP und AfD wollten den Punkt ein zweites Mal schieben, doch Grüne, SPD, Linke und Die Partei unbedingt in dieser Sitzung über die Vorlage abstimmen lassen. Sie lehnten somit den Beratungsbedarf der Union ab und beschlossen im nächsten Schritt mit ihrer Mehrheit die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit aus Lärmschutzgründen auf 30 km/h.