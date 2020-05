Polizei sucht nach Zeugen : 42-jähriger Neusser stirbt nach Mopedunfall

Neuss Nach einem Verkehrsunfall auf der Stresemannallee ist ein Mopedfahrer aus Neuss gestorben. Warum der 42-Jährige stürzte, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein 42-jähriger Kradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Neuss ums Leben gekommen. Der Mann befuhr nach Angaben der Polizei gegen 17.20 Uhr die Stresemannallee aus Richtung Selikumer Straße kommen in Richtung Hammfeld. In Höhe Europadamm verlor der Neusser aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.