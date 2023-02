Mobilität in Neuss Droht Kardinal-Frings-Brücke der Abriss?

Die Stadt Düsseldorf steht vor einer weiteren schwerwiegenden Entscheidung aufgrund baufälliger Rheinbrücken. Wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt, gibt es bei der Kardinal-Frings-Brücke nur die Wahl zwischen Abriss und Neubau oder einer umfangreichen Sanierung. An einem extrem aufwendigen und teuren Projekt, das die Stadt Neuss als Juniorpartner in einer gemeinsamen Brückenbaugesellschaft anteilig mitfinanzieren muss, kommt die Landeshauptstadt also nicht vorbei. Dabei steht ihr ein solches mittelfristig auch bei der Theodor-Heuss-Brücke bevor. Für den bereits beschlossenen Neubau der Fleher Brücke – an gleicher Stelle aber erst ab 2029 – ist dagegen die Autobahn GmbH zuständig.