Bauen in Düsseldorf Letzte Hürde für den „Yorcks“-Campus

Die ehemalige Arag-Zentrale an Yorckstraße mag in die Jahre gekommen sein, rein optisch macht sie aber durchaus noch was her. Und es soll ja hier auch nicht alles abgerissen werden, eine Kernsanierung – oder Revitalisierung, um es in der Architektensprache zu sagen – ist für den Komplex aber schon notwendig, damit im nächsten Jahr der Campus „Yorcks“, der nicht zuletzt der Volkshochschule ein neues Zuhause bieten soll, eröffnet werden kann. Was genau dort im Detail geplant ist, darüber werden die Mitglieder der Bezirksvertretung 1 in ihrer Sitzung am kommenden Freitag, 24. März, informiert, denn es sind einige Befreiungen erforderlich.