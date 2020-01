Neujahrsempfang in Gerresheim : Ein Engel für das Regenbogenland

Neujahrsempfang in Gerresheim

Beim Neujahrsempfang des Kinder- und Jugendhospizs Regenbogenland übergibt Künstlerin Meral Alma das Bild an Norbert Hüsson. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Künstlerin Meral Alma schenkte dem Kinderhospiz eins ihrer Werke.

Zum Neujahrsempfang des Kinder- und Jugendhospizes Regenbogenland kamen u.a. Schirmherrin Vera Geisel, Irene Blank (Vors. Vereins zur Förderung der Augenheilkunde in Düsseldorf9, Ratsherr Andreas Hartnigk, Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke, Stefanie Ritz-Timme (Vors. Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) und Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven.

„Der Engel hat so kräftige Flügel, wenn er einen darin einhüllt, ist man gut beschützt“, meint Rita Lynen.Der Kontakt zwischen der Künstlerin und dem Hospiz besteht seit längerem. Alma hat bereits zwölf „Engel“ für das Rondell gemalt und auch bei der Ausgestaltung der Räume mitgeholfen. „Ich weiß die Arbeit der Menschen im Regenbogenland zu schätzen. Was hier geleistet wird, ist von unschätzbaren Wert. Alle arbeiten hier mit Leib, Seele und Herz“, meint Alma. „Es ist nicht selbstverständlich, dass es einem selbst gut geht. Auch das weiß ich zu schätzen. Deshalb möchte ich denen, denen es nicht so gut geht etwas zurückgeben.“ U.a. gehörte ein kleiner Engel, dar auf der Regenbogenland Charity-Gala versteigert wurde dazu, ihre regelmäßigen Kunststunden mit Kindern und Geschwisterkindern im Hospiz und eben jetzt das ein mal ein Meter große Gemälde.