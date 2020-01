Wirtschaft in Düsseldorf : IHK-Präsident warnt vor Wahlversprechen

Düsseldorf Andreas Schmitz lobte die geplanten hohen Aufwendungen der Stadt für Bildung und Schule. Zum Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer kamen Grünen-Chef Robert Habeck als Festredner und knapp 1400 weitere Gäste.

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf, Andreas Schmitz, hat die Politiker vor allzu optimistischen Versprechungen im Kommunalwahlkampf gewarnt. Sie sollten nicht von einer „neuen konjunkturellen Blütezeit“ ausgehen, sondern in ihren Berechnungen eher eine mögliche konjunkturelle Eintrübung beachten, sagte Schmitz in seiner Rede beim Jahresempfang der Kammer: „Haushaltskonsolidierung bleibt aus Sicht der Wirtschaft das Gebot der Stunde.“ Gastredner des Empfangs im Maritim am Flughafen war der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Er hielt seine Rede komplett frei – ein Novum in der Geschichte der IHK-Empfänge – und nahm immer wieder Bezug auf die Landeshauptstadt. Schmitz' Anmerkung, Düsseldorf sei wandlungsbereit, konterte er mit der Spitze: "Deutscher Meister werden wollen Sie ja auch."