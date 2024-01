Großer Andrang beim Neujahrsempfang Was der Flughafen Düsseldorf 2024 alles verändern will

Der Flughafen Düsseldorf ist mit umfangreichen guten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet. „Einerseits werden wir die Qualität und das Angebot am Flughafen Düsseldorf weiter verbessern, andererseits stellen wir die Weichen für die Zukunft und die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens in einem sich dynamisch weiterentwickelnden Luftverkehr“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Lars Redeligx in seiner Rede beim Neujahrsempfang des Flughafens am Freitag in der „Station Terminal“ am Fernbahnhof, die er gemeinsam mit seinem Co Pradeep Pinakatt hielt.