Neujahrsbaby in Düsseldorf Großes Babyglück gleich zum Jahreswechsel

Insgesamt sinkt die Zahl der Geburten in Düsseldorf allerdings, bis Mitte Dezember kamen nach Angaben der Stadt 4219 Jungen und 3959 Mädchen in der Landeshauptstadt auf die Welt, 2022 waren es noch 4541 Jungen und 4266 Mädchen gewesen. Das Geburtshilfe-Team am Kaiserswerther Krankenhaus begleitete zum Beispiel im vergangenen Jahr 3272 Geburten. An der Düsseldorfer Uniklinik wurden 2023 1900 Geburten begleitet, wegen Mehrlingsgeburten liegt die Zahl der Kinder bei gut 2000. Am Evangelischen Krankenhaus wurden nach Angaben einer Sprecherin wiederum 1665 Geburten im vergangenen begleitet.