Glauben in Düsseldorf Eine neues Zuhause für orthodoxe St. Nikolaus-Gemeinde

Wie kann man in dieser schrecklichen Zeit den Glauben nicht verlieren? „Was heute geschieht, erinnert mich an die Geschichte aus dem Evangelium, als ein Sturm auf dem See aufkam und die Jünger Christi dachten, sie würden ertrinken. So ist es auch jetzt, mitten im Sturm, viele haben Angst. Aber wo Angst ist, da ist keine Liebe. Wenn alles um uns herum hoffnungslos erscheint, ist Gott mitten in diesem Sturm, in dieser Tragödie“, erklärt Vater Dimitry. Und Pater Sergej fügt hinzu: „Die Russen haben 10 Millionen Verwandte in der Ukraine, und die Ukrainer haben 10 Millionen Verwandte in Russland. Und jetzt bringen sie sich gegenseitig um. Für mich, als Mensch und als Priester, ist das völlig inakzeptabel. Ich kann immer noch nicht begreifen und akzeptieren, was geschehen ist.“