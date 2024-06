Tiere in Düsseldorf Neues von den Störchen

Urdenbach · Die drei Jungstörche in der Urdenbacher Kämpe machen in ihrem Nest erste Schwungübungen. Aktuell wachsen bei ihnen die Federn. Erste Flugversuche könnten in zwei bis drei Wochen möglich sein.

27.06.2024 , 15:37 Uhr

Die Störche in der Kämpe werden bald flügge. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Alina Hüsemann