Karneval in Düsseldorf Das Geheimnis ist endlich gelüftet

Emily Becker ist ein echtes Düsseldorfer Mädchen und übernimmt den Titel in direkter Nachfolge von ihrer Mutter Sabine Becker. Auch ihr Vater Markus war schon Tonnenbauer, und Bruder Phil ist 2017 als Kindertonnenbauer durch die Säle gezogen. Mit 23 Jahren ist sie, nach Marlene Meuser, die jüngste Tonnenbäuerin in der Geschichte der Tonnengarde. Beckers Verbundenheit zu Niederkassel ist groß. Dort ist sie aufgewachsen, in den Kindergarten und in die Grundschule gegangen. Das Abitur hat sie am Comenius Gymnasium gemacht. Acht Jahre hat die Studentin für Wirtschaftsingenieurwesen sich in der Kindertanzgarde engagiert und wechselte dann zur großen Garde.