Wohnen in Düsseldorf : Neues Studentenheim mit Kita für die Hochschule

Auf dem Areal Rather Straße 21 wird ein neues Studentenwohnheim gebaut, außerdem wird es dort auch eine angeschlossene Kita und eine Tiefgarage geben. Die Bezirksvertretung 1 hat das Vorhaben abgesegnet.

Die Wohnanlage besteht aus einem straßenbegleitenden fünfgeschossigen Baukörper an der Rather Straße und zwei viergeschossigen Gebäudeteilen an den jeweiligen Grundstücksgrenzen zur im Vorjahr eingeweihten Ulrike-Scheffler-Rother-Straße. Die Kindertagesstätte befindet sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des an der noch nicht benannten Planstraße G gelegenen Gebäudeteils und bietet Betreuungsmöglichkeiten für rund 100 Kinder.