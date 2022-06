Schulsport in Düsseldorf : Neues Ruder-Vereinsheim für Gerresheimer Schüler

Das neue Vereinsheim am Unterbacher See der Rudergemeinschaft Gymnasium Gerresheim (RGG) wurde nun eingeweiht. Foto: RG Gerresheim/privat

Düsseldorf Die Gymnasiasten haben einen Großteil der Baukosten selber über einen Spendenlauf organisiert. Auch vier neue Ruderboote wurden gekauft.

Die Rohrteichinseln, die zwei Biologie-Leistungskurse des Gymnasiums Gerresheim gebaut haben, haben einiges bewirkt. Bestimmte Vogelarten auf dem Ostteil des Unterbacher Sees haben dort Nistplätze vorgefunden und Hendrik Fiebiger hat dadurch einen seiner neuen Lieblingsorte erhalten. Fiebiger ist Bootswart der Rudergemeinschaft Gymnasium Gerresheim (RGG) und werkelt jetzt mit Vorliebe in der neuen RGG-Werkstatt auf dem Clubgelände am U-See an den vereinseigenen Booten herum. „Hendrik ist 16 Jahre alt und hat so einiges für die Inneneinrichtung der Werkstatt selber gebaut“, erläutert RGG-Kassierer Maximilian Gilbert. „Die Rohrteichinseln gehören zu den Ausgleichsmaßnahmen, die wir leisten mussten, um überhaupt die Baugenehmigung für die Werkstatt zu erhalten. Unser Clubgelände liegt ja in einem Landschaftsschutzgebiet.“