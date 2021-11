Kommen und Gehen in Düsseldorf : Bei Mama Lishe kommt „Soul Food“ auf den Tisch

Düsseldorf Bouchra Daroui setzt in ihrem kleinen Restaurant an der Helmholtzstraße auf bodenständiges und erschwingliches Essen. Neben Stullen und Bohneneintopf gibt es auch Quiches und Omelettes.

Quiche, Wraps und Arepas oder Leckeres aus der Pfanne – bei „Mama Lishe“ an der Helmholtzstraße 39 kommt Bodenständiges auf den Tisch. Ganz so, wie es der Name des kleinen Restaurants von Bouchra Daroui verspricht. Denn Lishe bedeutet übersetzt „mit Essen versorgen“ und verweist auf Streetfood-Anbieterinnen in Tansania, die dort mit ihrer guten und für jeden erschwinglichen Küche sehr beliebt sind. „Ich habe oft erlebt, dass viele sich keine Restaurantbesuche leisten können. Das möchte ich ändern“, fasst Bouchra Daroui ihre Motivation zusammen, das „Mama Lishe“ zu eröffnen und ergänzt: „Gutes gesundes Essen, darf einfach keine Frage des Geldes sein“.