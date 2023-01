Im „Amore“ kann man per QR-Code bestellen Neues Restaurant eröffnet am Flughafen Düsseldorf

Der Grund für dieses neuartige Konzept sei die aktuelle Entwicklung: „So reagieren wir auf die rasant fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen im Gästeprofil. Bei uns gibt es La Dolce Vita mit nur einem Klick”, sagt Stan Monheim, General Manager EU Operations bei Autogrill. Das Design des Restaurants am Flughafen soll die unterschiedlichen Regionen Italiens zeigen. Dafür seien schadstoffreduzierende und nachhaltige Materialien verwendet worden. Die Autogrill-Gruppe ist in 30 Ländern, auf vier Kontinenten und an 139 Flughäfen vertreten. An rund 800 Standorten und etwa 2800 Verkaufsstellen arbeiten mehr als 34.000 Mitarbeitende.