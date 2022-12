Anlaufstelle in Düsseldorf Neues Projekt für junge Mütter im Trebe-Café

Es geht um Vertrauen und es geht um Hilfe für junge Mütter in Notlagen. Diese oft staatlichen Hilfen werden nicht von allen empfangsberechtigten Müttern in Anspruch genommen, weil sie in der Sorge leben, dass ihnen das Jugendamt sofort ihr Kind wegnimmt. Hilfe bekommen die Mütter im Trebe-Café an der Kölner Straße.