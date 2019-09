Kommen und Gehen : Im La Mini in Gerresheim gibt es Mode auf 28 Quadratmetern

Mine und Sohn Emre Duman haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Ob es das kleinste Modegeschäft in Düsseldorf ist, dürfte so leicht nicht festzustellen sein, jedenfalls begnügen sich Mine und Emre Duman in ihrem Laden am Neusser Tor 17 mit 28 Quadratmetern. „Der Standort ist trotzdem ideal, mitten in der Fußgängerzone, hier pulsiert das Leben, und die Gerresheimer sind alle so nett, das ist wie ein kleines Dorf“, sagt Mine Duman, die früher mal in einer Apotheke gearbeitet hat und dann über Flohmärkte zur Mode fand. So ähnlich war das auch bei ihrem Sohn Emre, der ursprünglich Kfz-Mechatroniker gelernt hat, „aber ich habe mich schon immer für Mode inte­ressiert“, erzählt der 22-Jährige. Er war es dann auch, der den Anstoß dazu gab, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, „im Alter scheut man da ja doch eher das Risiko“, sagt die 56-Jährige.