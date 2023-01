Fünfte Jahreszeit in Düsseldorf Die Unterbacher Narren haben ein neues Kinderprinzenpaar

Als begeisterte Wintersportler freuen sich Niclas und Rieka nicht nur auf die fünfte, sondern auch auf die kalte Jahreszeit. Rieka geht in die 3. Klasse der katholischen Johannes-Grundschule in Erkrath. Als gebürtige Unterbacherin ist sie mit einem Jahr in den östlichen Teil des Eselslandes, nach Unterfeldhaus, gezogen. Dort wurde sie früh mit dem Karneval vertraut gemacht, denn Rieka wird Unterbacher (Kinder-)Prinzessin in der vierten Generation. Schon früh wollte sie Kamelle werfen, und der Zoch war für sie immer ein großes Erlebnis, erzählt sie. Bereits mit drei Jahren war „Oh du mein Unterbach“ in der Karnevalszeit ihr Lieblingslied. Viel Freude hat Rieka auch beim Cheerleading und beim Schwimmen. Und sie spielt gerne Klavier.