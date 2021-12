Kommen und Gehen in Düsseldorf : Die kleine Stadt der Kinder

Mandy Lewrick im Eiswagen, der im Zentrum ihres Cafés platziert ist Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Von Supermarkt bis Schönheitssalon: In ihrem Café „Bude eins“ an der Kaiserstraße hat Mandy Lewrick jede Menge Häuschen aufgestellt, in denen gespielt werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Cafés, in denen auch Kinder willkommen sind, gibt es so einige. Doch oftmals beschränkt sich das Angebot für die kleinen Besucher auf eine mehr oder weniger gut ausgestattete Spielecke, ist der Fokus dann doch insbesondere auf die Mütter ausgerichtet, die letztlich ja auch die Entscheidung treffen, wo es hingeht. In der neu eröffneten Bude eins von Mandy Lewrick an der Kaiserstraße 34a laufen Eltern jedoch Gefahr, dass die Kinder künftig immer wieder dort hin wollen. Und das liegt an der kleinen Stadt, die Lewrick in der ehemaligen Patisserie aufgebaut hat: Authentisch wirkende Ladenlokale, in die man richtig hineingehen und entsprechend tätig werden kann – die Feuerwehrwache für die Jungs, der Beauty-Salon für die Mädchen. Und dann sind da noch Nachbauten, die alle Kinder lieben: Tierarztpraxis, Supermarkt und der Eiswagen.

Hier werden Jungs zum Feuerwehrmann. Foto: Marc Ingel

„Ich habe diese Kinderhäuser extra in den USA von einem Fachbetrieb anfertigen lassen, die wurden dann per Schiff nach Europa transportiert“, erzählt Mandy Lewrick, die eigentlich aus dem Marketing kommt, nach ihrer Elternzeit aber nicht mehr in den Beruf zurückkehrte und sich stattdessen in die Selbstständigkeit stürzte. „Das Risiko gehe ich bewusst ein, denn ich wollte das hier unbedingt“, sagt sie. Fünf Monate hat sie sich für den Umbau Zeit genommen und das Ladenlokal quasi in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Das wird auch von der Vermieterin honoriert, die zur Eröffnung mit Blumen und Vorschusslorbeeren samt Vater („Da möchte man noch mal Kind sein“) Glück wünschte. Auch die Nachbarn schauten vorbei und zeigten sich von der kleinen Stadt für Kinder fasziniert. „Das bestärkt mich natürlich in meiner Entscheidung“, sagt die Inhaberin.

In der Tierarztpraxis werden Plüschtiere verarztet. Foto: Marc Ingel

Genauso dürfte sie sich darüber freuen, dass schon in den ersten Tagen jede Menge Reservierungen eingingen – und längst nicht nur aus Düsseldorf. „Dabei habe ich nur ein wenig Werbung auf Instagram und Facebook gemacht.“ Aber die dort veröffentlichen Fotos der Häuschen dürfte bei vielen Eltern zu der Erkenntnis geführt haben: So etwas hat es bisher noch nicht gegeben, da ist man dann auch bereit, die acht Euro Eintritt für das Kind (ab sechs Monate) sowie weitere vier pro Erwachsenem zu zahlen. Die 41-Jährige arbeitet allein schon wegen Corona (nur 2G) aktuell vorzugsweise mit Reservierungen, „denn bis zu zwölf Kinder können hier problemlos spielen, aber dann wird’s eng. Und ich möchte nicht, dass traurige Kinder bei mir vor der Türe stehen und nicht reinkommen dürfen“, erklärt sie.

Kaufladen spielen alle Kinder gerne. Foto: Marc Ingel

Natürlich kommen auch Mama und Papa, Oma und Opa in der Bude eins auf ihre Kosten. Es werden alle möglichen Kaffee-Spezialitäten angeboten, frisch gebackenener Kuchen, Bagels und Croissants. Die Kinder können sich mit Obst und Gemüse stärken, „aber natürlich gibt’s auch mal ein Fleischwurst- oder Käsebrot, Donuts oder Muffins“, verspricht die Café-Besitzerin. Was ihr darüber hinaus wichtig ist: „Dass Eltern mit ihren Kleinkindern ab zwei Jahren kommen können, es aber genauso einen Baby- mit Stillbereich gibt.“

In der Beauty-Bude wird nicht nur frisiert. Foto: Marc Ingel

Die Bude eins ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet, zwei Aushilfen unterstützen Mandy Lewrick, die ansonsten alles alleine hinkriegen will. Auch für Kindergeburtstage kann der Laden für drei Stunden gebucht werden, „dann haben wir hier geschlossene Gesellschaft“. Die Webseite befindet sich noch im Aufbau, „wenn es soweit ist, wird es natürlich auch ein Online-Buchungsystem geben“, so die Inhaberin, die die Konfetti-Bilder an den Wänden selbst gestaltet hat. „Kinder brauchen keine teure Kunst“, spricht die Mutter aus Erfahrung.