Kommen und Gehen in Düsseldorf : Noch ein bisschen mehr Italien für Gerresheim

Düsseldorf An der Regenbergastraße hat David’s Café eröffnet. Der Besitzer ist im Stadtteil bekannt, denn die Familie Fratantonio führt das Da Giacomo am Rathaus.

Das Café Matilda an der Regenbergastraße 2a war mal so etwas wie ein Geheimtipp in Gerresheim, dann gab es einen Pächterwechsel, dann war das Lokal lange Zeit geschlossen. Jetzt weht ein frischer Wind in dem schnuckeligen Café in einer Seitenstraße der Benderstraße. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der neue Betreiber dauerhaft Erfolg hat. Denn hinter David’s Café steckt mit David Fratantonio ein Name, der in Gerresheim bekannt ist. Seit mehr als 20 Jahren hat die Familie das nach Vater Giacomo benannte Restaurant mit der großen Terrasse gegenüber des Rathauses. Und natürlich hat auch David dort gearbeitet – und wird das auch weiterhin tun, denn die Familie lässt man in Italien nicht im Stich. „Zumindest bis Herbst, dann will ich mich ganz auf mein neues Café konzentrieren“, sagt er.