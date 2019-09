Mieter für neues Düsseldorfer Hochhaus : PwC zieht ins Hochhaus „Eclipse“

Düsseldorf Wirtschaftsprüfer wechseln zum Kennedydamm, in ihre aktuelle Adresse an der Moskauer Straße könnten Finanzämter einziehen.

(wie) Neue flexible Bürokonzepte sind in Düsseldorf gefragt, und immer wieder entscheiden sich namhafte Unternehmen für spektakuläre Hochhaus- oder Campus-Konzepte. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind Trivago im Medienhafen oder L’Oréal am Kennedydamm. Dort entsteht in der Nachbarschaft ein neues Projekt. Das 60 Meter hohe Gebäude heißt „Eclipse“ und wird nach Informationen unserer Redaktion die neue Adresse von PwC.