Kirche in Düsseldorf : Ehe retten am Computerbildschirm

Düsseldorf Die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) Düsseldorf stellt Paaren ab März ein Online-Coaching bereit, das bei Beziehungsproblemen helfen soll.

Sie lernten sich früh kennen und wurden auch früh Eltern. Aber das war es nicht, was ihre Beziehung schon bald belastete. Mit der Zeit hatten sich Eigenarten eingeschlichen. Jeder machte, was so seinen Vorlieben entsprach. Jeder für sich. Und dann kam ein Umbruch im Leben, sagt das Paar, das sich als Markus und Barbara vorstellt, aber so nicht heißt.

Rund 600 Paare betreut die EFL in Düsseldorf pro Jahr. Und die Gründe, warum es knirscht in einer Beziehung, sind vielfältig. Es kann das erste Kind sein, das die Zweisamkeit belastet. Statt Familienidyll Stress, alles völlig anders als in den Hochglanzbroschüren. Und auch das Alter schützt vor nichts. „Wir haben hier Paare um die 80, bei denen einer eine Außenbeziehung, also eine Affäre, hat“, erzählt Elisabeth Stritzke. Wer die Beratung aufsucht, will die Beziehung in der Regel retten. Aber manchmal ist der Rat der EFL am Schluss, dass es eben doch besser wäre, sich zu trennen.