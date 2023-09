Gebäude in Düsseldorf Altes Pfarrhaus in Gerresheim wird zum Bürgerzentrum

An öffentlichen Räumlichkeiten für Bürger, Vereine oder auch für kleine Feiern mangelt es in Gerresheim. Das wird sich aber bald ändern, denn in bester Zentrumslage wartet ein historisches Gebäude auf neue Nutzer, wie einer Informationsvorlage für die Sitzung der Bezirksvertretung 7 am Dienstag (26. September, 16.30 Uhr, Rathaus Gerresheim) zu entnehmen ist.