Kommen und Gehen : Das „Blumenwerk“ ist zurück in Gerresheim

Gerresheim Florist Christian de Waard hat wieder seine Geschäftsräume an der Benderstraße 56 übernommen.

Wochenlang wunderten sich die Anwohner und Besucher der Benderstraße über die Schilder in den Schaufenstern an der Hausnummer 56. Die Ankündigungen einer „Überraschung“ sorgten für einiges Rätselraten, auch wenn der ein oder andere schon ahnte, was da vielleicht kommen könnte. Erst in der vergangenen Woche tauchten dann Flyer in den Briefkästen und Geschäften an der Benderstraße auf, auf denen verkündetet wurde: Christian de Waard kommt mit seinem Geschäft „Blumenwerk“ zurück nach Gerresheim. Nachdem de Waard vor einigen Jahren seine Geschäftsräume an der Benderstraße verließ, um das „Blumenwerk“ an der Sternstraße neu zu eröffnen, kehrt er nun zurück. „Dass es wieder das gleiche Ladenlokal wie früher ist, war ein glücklicher Zufall“, so de Waard. Er selbst wohne zwar in Heerdt, der Heimathafen seines Geschäfts liege aber ganz eindeutig in Gerresheim. Hier fühle er sich wohl, die Kundenbindung sei eng, man kenne sich halt.

Bei der (Wieder-)Eröffnung tauchten direkt am Morgen viele Kunden auf, um sich mit den außergewöhnlichen Arrangements und der ganz besonderen Blumenauswahl von de Waard einzudecken oder um ihn einfach nur willkommen zu heißen. Die Freude war dabei überall sichtlich groß. So etwa bei Birgit Müller zur Linden. Die Gerresheimerin war bereits in früheren Zeiten eine Stammkundin und freut sich nun über die Rückkehr des Blumenparadieses. Hier bekäme sie genau das, was ihr gefällt: „Am ehesten würde ich sagen, dass es eine schlichte und auf den Punkt gebrachte Floristik ist“, so Müller zur Linden. Sie hatte bereits gehofft, dass es sich bei der Eröffnung um de Waards Geschäft handelt und konnte schließlich am Freitag einen Flyer in ihrem Briefkasten vorfinden. Nun wird sie sich wieder regelmäßig an den Pflanzen im „Blumenwerk“ erfreuen, die de Waard persönlich „Blume für Blume“ auf dem Großmarkt auswählt. „Viele Geschäfte bestellen ja mittlerweile online“, erzählt er. „Für mich ist das keine Option – ich will die Blumen live sehen und anfassen können, bevor sie in meinen Laden kommen.“ Durch die beinah täglichen Besuche im Großmarkt wandelt sich sein Angebot häufig, und auch die ungewöhnlichsten Blumen bekommen einen Platz in seinen Vasen und so letztendlich auch in denen seiner Kunden.