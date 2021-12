Bauen in Düsseldorf : Bauprojekt an der Sohnstraße geht in die entscheidende Phase

Bauprojekt an der Sohnstraße geht in die entscheidende Phase

Bauen in Düsseldorf

Der alte Telekom-Klotz an der Sohnstraße sollte eigentlich weg. Oder kann er teilweise doch in den Neubau integriert werden? Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Abschlusspräsentation und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bauvorhaben an der Sohnstraße 45: Die letzte Phase des Wettbewerbs für das Gelände der ehemaligen Oberpostdirektion wird eingeläutet. Die Entwurfspräsentation erfolgt am heutigen Mittwoch, 8. Dezember.

Auf dem vier Hektar großen Plangebiet an der Sohnstraße 45, wo aktuell noch das Gebäude der ehemaligen Oberpostdirektion steht, soll ein neues Wohnquartier geschaffen werden. Zum Einstieg in die letzte Phase des Wettbewerbsverfahrens gibt es am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, eine Online-Präsentation mit anschließender Beteiligungsmöglichkeit.