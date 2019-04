Versuch auf der Bolkerstraße : Düsseldorf sucht das Super-Pflaster

Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke zeigt vier Muster der Materialien, die nun auf der Bolkerstraße getestet werden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Weil der seit 2011 verlegte neue Bodenbelag in der Altstadt an vielen Stellen zur Stolperfalle geworden ist, will die Stadt nachbessern – und testet nun auf neun Flächen mitten auf der Bolkerstraße Alternativen.

Laura Ihme Von Laura Ihme

Mit einem großen Versuch mitten auf der Bolkerstraße reagiert die Stadt auf die Probleme mit dem neuen Altstadtpflaster: Auf neun Testflächen werden in den nächsten Wochen vier verschiedene Beläge in unterschiedlicher Bauweise verlegt. Damit soll nicht nur eine robustere Variante für die übrigen Flächen in der Altstadt, die noch neu gepflastert werden müssen, gefunden werden, sondern auch eine Lösung für die Stellen, an denen der Bodenbelag der Belastung nicht standgehalten hat. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Was macht die Stadt auf der Bolkerstraße? Ab nächster Woche Montag wird auf neun Feldern auf der Bolkerstraße zwischen dem Bolker Stern und der Mertensgasse ein neues Pflaster verlegt. Vier Materialien werden dabei verbaut, darunter auch Betonsteine vom Typ Umbriano, jenem Typ, aus dem auch das Problem-Pflaster besteht. Allerdings werden diese Steine nun in kleineren Formaten als bisher verlegt. Grund: Auf kleinere Steine, so hofft man bei der Stadt, verteilt sich das Gewicht etwa von Lastwagen auf der Straße besser. „Größere Steine sind dagegen freundlicher für Fußgänger“, sagt Bernd Kentenich, Leiter der Abteilung Straßenbau vom Amt für Verkehrsmanagement. Außerdem werden unter dem Bodenbelag unterschiedliche Fundamente getestet, zum Beispiel ein besonderes Granulat. „Wir dürfen nicht nur den Blick auf das Pflaster richten, sondern auch darauf, was darunter ist“, sagt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. Weil nämlich im Boden auf der Bolkerstraße besonders viele Leitungen verlegt sind, liegen die Steine dort aktuell nicht auf Beton, sondern auf Sand, was die gesamte Konstruktion weniger belastbar macht. Auf den neun Testfeldern werden die vier Materialien, darunter etwa auch Gussasphalt und ein Granit-Naturstein, in verschiedenen Anordnungen und Größen verlegt und in diesem Zuge wird das bisherige Pflaster entfernt – allerdings nur in der Fahrbahnmitte. Jede Woche soll ein Feld fertiggestellt werden, damit der Betrieb in der Altstadt am Wochenende nicht eingeschränkt ist. Kosten für das Ganze: 370.000 Euro.

Warum muss die Stadt das Pflaster austauschen? Das neue Altstadtpflaster macht, seit es 2011 erstmals verlegt wurde, immer wieder Probleme, und zwar vor allem an den Stellen, die stark beansprucht werden – wie der Bolkerstraße, über die nicht nur Kneipenbesucher laufen, sondern auch viele Lastwagen rollen, die schwere Bierfässer anliefern und auf dem Pflaster rangieren. Genau an solchen Stellen will man nachbessern und eine alternative Lösung finden. „Auf der Flinger Straße ist das Pflaster an den meisten Stellen zum Beispiel völlig in Ordnung“, sagt Zuschke. Deshalb soll auch nicht das gesamte Pflaster in der Altstadt ersetzt werden. Für den Versuch auf der Bolkerstraße hat die Stadt sich auch im Ausland, etwa an Vorbildern in Skandinavien und Belgien, orientiert.

Wie geht es nach dem Versuch weiter? Ein bis zwei Jahre soll der alternative Bodenbelag nun getestet werden. „Der Versuch ist aber nicht darauf angelegt, dass danach alles wieder herausgerissen wird, sondern, die Materialien können bleiben, wenn sie den Test bestehen“, sagt die Dezernentin. Bodenbelag und Bauweise, die am besten funktionieren, sollen dann bei den noch fehlenden Flächen, die in der Altstadt noch gepflastert werden müssen, realisiert werden. Neu gepflastert werden muss noch das Gebiet am Bolker Stern bis zum Heinrich-Heine-Platz mit Hunsrücken- und Neustraße. Außerdem werden mit dem Sieger später Problemstellen ausgebessert.