Rheinufer in Düsseldorf : Neuer Zaun am Rheinufer aufgestellt

Düsseldorf Die Stadt hat am Robert-Lehr-Ufer einen zusätzlichen Zaun installieren lassen, um dort für mehr Sicherheit zu sorgen. An dieser Stelle sind schon oft Menschen über den vorhandenen Zaun geklettert.

Hintergrund ist, dass an dieser Stelle – wie auch am sonstigen Rheinufer – häufig Spaziergänger über oder durch den fest installierten Zaun klettern, um an der Uferkante zu sitzen und die Sonne mit direktem Blick auf den Fluss zu genießen. Die Stadt rechnet überdies damit, dass wegen der Corona-Krise in diesem Sommer mehr Menschen zuhause bleiben als sonst. Der zusätzliche Zaun ist etwas niedriger als der fest installierte, soll aber das Klettern erschweren.