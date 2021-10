Bauen in Düsseldorf : Neuer Wohnraum an der Metzer Straße

Düsseldorf Die Bebauung auf dem Areal der ehemaligen Ulmer Höh’ in Derendorf nimmt jetzt Fahrt auf. Entlang der Metzer Straße entsteht eine fünfgeschossige Wohnanlage mit Tiefgarage.

In Derendorf wird aktuell viel gebaut. Der Stadtteil wird an Bevölkerung enorm zulegen, denn dort, wo früher die Justizvollzugsanstalt an der Ulmenstraße oder die Schlösser Brauerei an der Münsterstraße ihr Domizil hatten, entsteht nun Wohnraum. Der Projektentwickler Interboden will zusammen mit dem Hamburg Team mit „Maxfrei“ rund um die alte Kapelle ein ganz neues Quartier auf dem früheren Areal der Ulmer Höh’ errichten. In der Bezirksvertretung 1 wurde jetzt der Bauantrag für eine Wohnanlage mit Tiefgarage an der Metzer Straße auf den Weg gebracht, der nach heutigem Stand die Hausnummern 26 bis 54a umfasst.