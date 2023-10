Trainieren in Düsseldorf Neuer Teilnahmerekord bei „Sport im Park“

Von Mai bis Oktober konnten Teilnehmer aus insgesamt 33 Kursen an 24 im ganzen Stadtgebieten verteilten Standorten wählen. Das Kursangebot beinhaltete Yoga-Fitness, funktionales Training, intensives Fitnesstraining, Faszientraining, Zumba und Qigong. „Es ist jedes Jahr aufs Neue schön zu sehen, dass der Sport an der frischen Luft den Bürgerinnen und Bürgern guttut“, sagte Sportdezernentin Britta Zur zum Saisonabschluss. Sie ergänzte: „Darüber hinaus hören wir immer wieder auch Geschichten, die ans Herz gehen – ein besonderer Teamgeist in den einzelnen Kursen; Freundschaften, die sich über den Sport hinaus entwickeln; eine ältere Dame, die berichtet, dass sie endlich wieder ohne Gehhilfe laufen kann oder jemand, dem der Sport durch eine schwierige Zeit im Leben geholfen hat.“ Das Angebot von „Sport im Park“ sei für viele ein wichtiger Bestandteil des Sommers geworden. Zur dankte außerdem den Kursleitern, die einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Programms beitragen würden.