Unterwegs in Düsseldorf : Das ist der neue Sparkassen-Bus

Stadt-Sparkasse zeigt mobile Filiale. Foto: Stadtsparkasse/Stadtsparkasse/katthagen heike

Düsseldorf Die Schließung mehrerer Stadtteil-Filialen sorgt immer noch für Ärger. Jetzt hat das Geldinstitut das Fahrzeug vorgestellt, das als Ersatz regelmäßig in acht Vierteln halten soll – von Wittlaer bis Urdenbach.

Von Nicole Lange

Die neue mobile Filiale der Stadtsparkasse soll ab Anfang September im Einsatz sein. Der knallrote umgebaute Transporter hält künftig an acht Standorten im Stadtgebiet, an denen zum 30. September die eigentlichen Filialen geschlossen werden. Er wird jeweils an einem Termin pro Woche vor Ort sein. An Bord hat er einen Geldautomaten und verschiedene Services: Kunden können Geld einzahlen oder abheben, Daueraufträge bearbeiten lassen, Schecks einreichen.

Man habe sich bewusst entschieden, den Bus etwas früher als geplant in Betrieb zu nehmen, so dass die Filialen zum Start-Zeitpunkt noch geöffnet sind, sagt Privatkunden-Vorstand Michael Meyer. So können sich die Kunden an das neue Angebot gewöhnen. Natürlich ist ihm bewusst, sagt er auf Nachfrage, dass viele lieber ihre festen Filialen behalten wollen – und dies sicher auch vor Ort mitteilen werden. „Die Kollegen werden sich natürlich auf kritische Fragen einstellen müssen. Aber es ist ja auch fair, darüber zu diskutieren, ob dieses Angebot die Nachfrage tatsächlich abdeckt.“

Info Hier hält das neue Sparkassen-Mobil Montag Hassels, Hasselsstraße 74 (9.30 bis 12 Uhr), Urdenbach, Kammerrathsfeldstr. 64 (13.30 bis 16 Uhr) Dienstag Wittlaer, Kalkstr. 30 (9.30 bis 12 Uhr), Lichtenbroich (13.30 bis 16 Uhr) Mittwoch Flehe, Fleher Str. 189-191 (9.30 Uhr bis 12 Uhr), Hamm, De Blääk, Höhe Hammer Dorfstr. 138 (13.30 bis 16 Uhr) Donnerstag Heerdt, Hanns-Heuer-Platz (9.30 bis 12 Uhr), Gerresheim, Heyestr. 95 (13.30 bis 16 Uhr)

Sparkassen-Vorstandschefin Karin-Brigitte Göbel betont, dass es sich zunächst um einen Test handelt. „Für uns ist es interessant zu sehen, wie gut dieses Angebot von unseren Kunden angenommen wird“, sagt sie: „Wenn sich dann herausstellt, dass der Andrang groß ist und die Zeiten vor Ort nicht reichen, dann werden wir uns im Vorstand schnell dazu zusammensetzen.“ Auch Meyer sagt: „Man kann vieles am Schreibtisch entscheiden, aber manches muss man erstmal einfach machen.“ Über einen zweiten Bus könne man dann gerne reden.

Vorerst wird ein einzelnes Fahrzeug unterwegs sein. Der Bus hält pro Standort zweieinhalb Stunden, immer an zwei Standorten am Tag (siehe Kasten). Diese sollen sich jeweils in Sichtweise der alten Filiale befinden, damit sich die Kunden möglichst wenig umgewöhnen müssen. „Und sie werden sicher auch einige bekannte Gesichter sehen“, betonen Göbel und Meyer. So werden Fahrer und Beifahrer des Busses nach Möglichkeit Banker sein, die vorher in den nun bald geschlossenen Filialen tätig waren: „Natürlich muss jemand so ein Auto fahren wollen und können“, sagt Michael Meyer. Prinzipiell brauche es aber nur eine normale Fahrerlaubnis für Pkw.