Kommen und Gehen : Neuer Shop für modebewusste Männer

Christian Filusch kennt sich mit Anzügen aus. Foto: Anne Orthen (ort)

Christian Filusch hat an der Münsterstraße 36 ein Geschäft eröffnet, in dem er eigene Kollektionen verkauft.

Von Beate Werthschulte

Anfang November hat Christian Filusch sein erstes Einzelhandelsgeschäft eröffnet und bietet mit seiner Marke „Zuitable“ trendige Anzüge und Accessoires zu erschwinglichen Preisen an. Sein Unternehmen hat Christian Filusch bereits vor 17 Jahren in Düsseldorf gegründet. Er betreibt in Derendorf eine Handelsagentur, entwickelt, produziert und vertreibt modische Herrenkollektionen an große Filialisten in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Im Bereich der Männermode kennt er sich bestens aus und weiß genau, was die Kunden sich wünschen. Deshalb entstand irgendwann die Idee, eine eigene Kollektion auf den Markt zu bringen und direkt an den Endkunden zu verkaufen. „Wir haben dann vor rund einem Jahr zunächst mit einem Onlineshop begonnen“, erzählt Filusch. Unter dem Markennamen „Zuitable“ finden anzugaffine Männer dort vom klassischen Businessanzug über trendige Jersey-Anzüge bis hin zu Mänteln, Hemden und einer Reihe von Accessoires regelmäßig wechselnde Kollektionen. „Da wir alles selbst produzieren, können wir sonst übliche Handelsspannen direkt an die Kunden weitergeben“, erläutert Filusch das Konzept.

Und weil er schon immer gern ein Einzelhandelsgeschäft in Düsseldorf eröffnen wollte, hat der 49-Jährige sofort zugegriffen, als das 50 Quadratmeter große Ladenlokal an der Münsterstraße frei wurde. Das Geschäft – Filusch hat es von Grund auf renoviert – besteht aus zwei ineinander übergehenden Räumen. Im vorderen Bereich finden die Kunden immer die aktuellste Kollektion, im hinteren Raum eher die Klassiker. Zudem gibt es dort zwei große Umkleidekabinen. Filusch achtet ganz besonders auf Qualität und gute Passformen. So gehört eine Schneiderin zum Team, die auf Wunsch Änderungen vornehmen kann, falls ein Anzug mal nicht sofort passt. Ganz besondere Angebote gibt es für junge Männer, die für ein Bewerbungsgespräch oder ähnliche Anlässe ihren ersten Anzug kaufen möchten. „Wir bieten Anzüge bereits ab Größe 42 an, außerdem lassen sich durch unser Baukastensystem Sakkos und Hosen in unterschiedlichen Größen miteinander kombinieren“, so Filusch.

Die Stoffe kommen hauptsächlich aus Europa – etwa aus Italien, Frankreich und Portugal – sowie aus der Türkei. 90 Prozent seiner Ware lässt Filusch in der EU, nämlich in Litauen, produzieren, die restlichen zehn Prozent fertigt ein Betrieb in Istanbul an. Und: Er arbeitet nur mit Produktionsbetrieben zusammen, die er seit Jahren kennt.