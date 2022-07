Brauchtum in Düsseldorf : Neuer Schützenzug ist nicht nur für Frauen da

Düsseldorf Bislang bilden sechs Schützinnen den Plektrudis-Zug. Der feierte beim Schützenfest in Kaiserswerth seine Premiere. Mittelfristig soll auch Männern eine Mitgliedschaft nicht verschlossen bleiben.

Das Kaiserswerther Schützenfest im Allgemeinen und die kleine Kirmes im Besonderen sind gefühlt schon immer irgendwie Kult. Gerade weil alles so überschaubar und so schön am Rhein gelegen ist. Nur bei einem ließ sich die Bruderschaft lange Zeit nicht reinreden: Die Männer bleiben unter sich. Das ist seit 2019 anders, und jetzt haben sich sogar sechs Frauen zusammengetan und den Zug der Plektrudis gegründet. „Es gibt in der Bruderschaft sicher immer noch den ein oder anderen, der damit ein Problem hat, aber so ist es jetzt nun mal“, sagt Sabine Bachem.