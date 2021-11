Kommen und Gehen in Düsseldorf : Schönheit ohne Zeitverlust

Jennifer Brahm (l.) und Thuy Tran arbeiten Hand in Hand. Foto: Heks/Thorben Heks Photography

Düsseldorf Jennifer Brahm und Thuy Tran bieten in ihrem Salon mehrere Dienstleistungen parallel an. Die L.i.v Beautylounge liegt an der Hüttenstraße 97.

Heutzutage alle Termine unter einen Hut zu bekommen, kann sich schwierig gestalten. Sei es nun der Vollzeitjob oder die Familie – oder auch durchaus beides. Irgendwas ist immer. Dieses Problem kannten auch Jennifer Brahm, Meisterfriseurin, und Thuy Tran, Nailartdesignerin, von ihren Kunden. Die Zeit, die ein Kunde zur Verfügung hatte, wurde immer kostbarer und die Frage „Wie lange dauert das?“, kam immer öfter. Jedoch gibt es dabei einen Haken: „Wenn man schneller arbeitet, muss oft die Qualität darunter leiden“, erklärt Jennifer Brahm die zusammen mit Thuy Tran ein Konzept erarbeitet hat, das das Zeitproblem der Kunden zu lösen soll.

In ihrem neu eröffneten Salon L.i.v Beautylounge an der Hüttenstraße 97 sollen Termine zusammengefasst werden: Haare schneiden, Maniküre oder Microblading – ein Mal kommen und alles ist drin. „Da schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe“, so Jennifer Brahm, „Man hat diverse Dienstleistungen in einem Haus, und die Qualität bleibt garantiert“.

Die zwei Frauen haben sich kennengelernt, weil sie geschäftliche Nachbarn waren. Jennifer Brahms Friseursalon lag neben dem Restaurant der Familie Thuy Trans. So kam es zum Austausch, und so wurden die beiden auch zuerst Kundinnen voneinander. Im Zuge der Pandemie haben sich die beiden dann dazu entschieden, zusammen zu arbeiten. So habe man von Anfang an auf einer starken Vertrauensbasis agieren zu können.