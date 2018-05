Düsseldorf : Neuer Rekord bei den Übernachtungszahlen

Düsseldorf Mit rund 2,9 Mio. Gästeankünften in Düsseldorfer Hotels wurde 2017 das Vorjahresergebnis um sechs Prozent übertroffen und damit ein neuer Rekordwert erzielt, der sich nahtlos in den Wachstumstrend der Vorjahre einreiht: Seit 2010 erhöhte sich die Besucherzahl um insgesamt 38 Prozent, was die steigende Attraktivität der Stadt unterstreicht. Dies ergibt der "City Report Hotelmarkt Düsseldorf" von BNP Paribas Real Estate.

Auch die Entwicklung der Übernachtungszahlen kennt derzeit nur eine Richtung: Im Jahr 2017 verbuchten Hotels insgesamt 4,7 Millionen Übernachtungen und damit 35 Prozent mehr als im Jahr 2010. Der Anteil ausländischer Besucher stieg währenddessen um zwei Prozentpunkte auf 38 Prozent. "Dieser vergleichsweise hohe Wert dient als Beleg für die internationale Bedeutung Düsseldorfs als Messestandort und Businessdestination. Die größten europäischen Besuchergruppen kommen dabei aus Großbritannien und den Niederlanden", sagt Alexander Trobitz, Head of Hotel Services der BNP Paribas Real Estate. Die wichtigsten Quellmärkte aus Übersee sind die arabischen Golfstaaten, die USA, China und natürlich Japan, das beste Verbindungen zu Düsseldorf unterhält.

(tb)