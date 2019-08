Medizinische Ausbildung : Neuer Ratgeber für Nachwuchskinderärzte

Düsseldorf Der Chef der Kinderklinik an der Uniklinik hat ein 860 Seiten starkes Werk für Aus- und Weiterbildung in der Kinder- und Jugendmedizin herausgegeben.

(semi) Ertan Mayatepek ist eine führende Persönlichkeit in der Kinder- und Jugendmedizin. Der Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkardiologie an der Düsseldorfer Uniklinik verfügt über ein umfangreiches Publikationsverzeichnis von mehr als 300 Originalarbeiten, ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler Fachgesellschaften. Seit 2006 ist Mayatepek auch Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik, seit 2015 auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.