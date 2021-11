Verkehr in Düsseldorf : Neuer Radweg für die Bagelstraße

Düsseldorf Zwischen Arndtstraße und Derendorfer erhält die Straße in Pempelfort auf beiden Seiten einen Schutzstreifen. Da dafür die vorhandenen Parkbuchten in Längsparker umgewandelt werden müssen, fallen 30 Stellplätze weg.

Der Bezirksvertretung 1 wird in der Sitzung am heutigen Freitag, 26. November, 14 Uhr, Rathaus, eine Beschlussvorlage präsentiert, wonach die Bagelstraße von der Arndtstraße bis zur Prinz-Georg-Straße einen „Schutzstreifen“ für Radfahrer erhält – wie das in diesen Fall fast immer so ist: zu Kosten von Parkplätzen. Die Parkbuchten werden in Stellplätze in Längsrichtung umgewandelt – macht in der Summe 30 Parkplätze weniger.