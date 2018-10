Neuer Radweg Am Wehrhahn in Düsseldorf

Düsseldorf Die Radwegverbindung an der Kreuzung Am Wehrhahn/Adlerstraße wurde fertiggestellt. Der Radweg zwischen Adlerstraße und Pempelforter Straße wurde als Bordsteinradweg angelegt.

Der Fahrradbeauftragte der Landeshauptstadt, Steffen Geibhardt, versichert: „Wir haben einen Plan, wir haben ein Gesamtkonzept. Wir müssen aber in Abschnitten bauen, da neue Radwege manchmal noch im Nichts enden. Aber wir führen alles zusammen.“ Dass das nicht nur eine bloße Absichtserklärung ist, sondern im Laufe der Zeit die einzelnen Puzzlestücke zu einem großen Ganzen zusammen geführt werden, beweist unter anderem die nun neu gestaltete Kreuzung Am Wehrhahn/Adlerstraße mit dem inkludiertem Radweg. Damit wurde jetzt eine weitere Lücke im Radhauptnetz der Landeshauptstadt geschlossen.

Bei den Planungen wurden auch die Wünsche von Schülern und Schulpflegschaft des an der Pempelforter Straße beheimateten Humboldt-Gymnasiums berücksichtigt. Sie hatten sich in einem Brief an Oberbürgermeister Thomas Geisel gewandt. Für einen sicheren Schulweg wurde eine besondere Ampelschaltung für die freie Fahrt auf dem Radweg eingerichtet. Rechtsabbieger im Auto haben rot, wenn die Zweiradnutzer grün haben. Geibhardt: „Das hat aber den Preis, dass die Wartezeiten für Auto- und Radfahrer etwas länger werden.“