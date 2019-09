Verkehrsplanung : Neuer Plan für Radweg auf der Karlstraße

Düsseldorf Das Großvorhaben für den Radverkehr wird in anderer Reihenfolge gebaut. Ende 2020 soll es fertig sein.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Der Radweg an der Karlstraße am Hauptbahnhof ist derzeit das größte anstehende Bauvorhaben für den Radverkehr. Nun wird die Reihenfolge der Bauschritte geändert. Nach Informationen der Stadtverwaltung ändert sich aber nicht am Zeitplan: Ende 2020 soll die wichtige Verbindung im Radhauptnetz zwischen Wehrhahn und Stresemannplatz durchgehend fertiggestellt sein.