Gesundheit in Düsseldorf Drei Freunde gegen den Pflegenotstand

Ähnlich intensiv ist der Ausbildungsweg von Cedric Scharpenberg. Nach dem Abitur absolvierte er den Bachelor of Arts in Business Administration, arbeitete während des Studiums bei einer IT- und Unternehmensberatung, machte später den Master of Science in Wirtschaftsinformatik und ist bei den Düsseldorfer Jonges aktiv. Aktuell ist Scharpenberg als IT-Koordinator bei Vodafone tätig. Da er „breit interessiert“ ist, beteiligt er sich auch an „Jonberg Pflege“: „Als kaufmännischer Leiter und Digitalchef ermögliche ich eine moderne Unternehmenskultur und -organisation, damit am Ende mehr Wert für die Mitarbeiter und Kunden entsteht.“ Ähnlich wie sein Bruder sah Tobias Jonetat nach der Fachoberschulreife mit Qualifikation die berufliche Zukunft in der Welt der Pflege. Er absolvierte eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, wendete die erlernten Inhalte im Neusser Johanna-Etienne-Krankenhaus an, wechselte zu einer Zeitarbeitsfirma im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege, speziell im neurologischen Bereich, und wurde auch an der Uniklinik in Düsseldorf eingesetzt. Es folgte parallel die Qualifizierung zur Pflegedienstleitung. Seine pflegefachbezogenen Softwarekenntnisse unterstützen ihn bei der Führung als Pflegedienstleiter.