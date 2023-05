Bauen in Düsseldorf Pflege-Campus an der Schlossallee geplant

Auf einem 13.500 Quadratmeter großen Grundstück an der Schlossallee 12 in Eller ist die Errichtung eines altengerechten Campus geplant. Die Bezirksvertretung 8 bekommt die Pläne am Donnerstag, 4. Mai, 18 Uhr, zur Abstimmung auf den Tisch, wenn die Politiker im Rathaus Eller zusammenkommen. Ergänzend zu dem fünfgeschossigen Bestand an der Heidelberger Straße soll ein Ensemble aus drei neuen Gebäuden entstehen. Mit dem Bauvorhaben soll neben der Funktion des Altenheims ein vielfältiges und zeitgemäßes Wohnangebot für ältere Menschen geschaffen werden.