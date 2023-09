Straßen in Düsseldorf Franz-Jürgens-Straße soll jetzt nach Else Gores benannt werden

Else Gores – geboren 11. Dezember 1914 in Düsseldorf, gestorben am 12. April 1945 ebenfalls in Düsseldorf – wohnte an der Oberbilker Allee und versteckte dort zwei junge Deserteure im Keller. Sie wurde am 11. April 1945 von Angehörigen der Heeresstreife zusammen mit den Deserteuren im Eller Forst erschossen. Dort gibt es eine Gedenktafel. „Da die Straßen der weißen Siedlung in Golzheim seit Kriegende die Namen von Widerstandskämpfern tragen, passt sie als Frau und Widerstandskämpferin gut in dieses Gebiet“, erklären die Bezirkspolitiker.