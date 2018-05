Düsseldorf: Neuer Masterplan für Sanierung von Brücken und Tunnels

Düsseldorf Von den 330 Brücken in der Landeshauptstadt sind zwei Drittel kurzfristig sanierungsbedürftig. Das Verkehrsdezernat erstellt einen Masterplan und prüft, ob einige Brücken noch benötigt werden.

Das Problem treibt bundesweit alle Großstädte um: Viele Brücken sind überaltert, und mit dem gestiegenen Verkehrsaufkommen nehmen die Schäden an ihnen zu. Um den Zustand der Brücken zu erfassen, werden sie alle drei Jahre im Wechsel einer einfachen und einer Hauptprüfung unterzogen. Dass mindestens zwei Drittel der 330 Bauwerke in der Landeshauptstadt umgehend oder kurzfristig reparaturbedürftig sind, ist bereits jetzt klar. Das hatte vor zwei Jahren das Amt für Verkehrsmanagement auf eine Anfrage der CDU erklärt. Die wollte nun im Verkehrsausschuss wissen, wie weit die Verwaltung mit ihren Plänen gekommen ist.

Grundlage der umfassenden Sanierungen ist ein Masterplan. Doch bevor dieser in Angriff genommen werden könne, müssten zunächst einmal alle Brücken in diesem Jahr noch einer Prüfung unterzogen werden, erklärte Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. Dabei erhalten die Bauwerke Noten im Hinblick auf die drei Kriterien Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit.

Gleiches gilt für Brücken über Bahngleisen. Für sie müssen langfristig Sperrungen angemeldet werden, die Bahn stellt für die Sanierung Mittel zur Verfügung: beispielsweise Höxter Weg, Kieshecker Weg, Herdecker Weg, Münsterstraße sowie die Heinrich-Erhardt Brücke. Betroffen sind auch Fußgängerbrücken wie die beiden an der Friedrich-Wilhelm-Straße, am Ortweg, Am Pesch und an der Herdecker Straße.