Sport in Düsseldorf Der BV 04 soll einen neuen Kunstrasen erhalten

Der BV 04 Düsseldorf ist international bekannt. Das liegt nicht unbedingt an den Fußballern der ersten Mannschaft (Kreisliga B), sondern natürlich vor allem an der guten Jugendarbeit im Allgemeinen und der U19 Champions Trophy im Besonderen. Bei diesem internationalen Jugendturnier hatten schon viele Stars ihren ersten großen Auftritt – von Toni Kroos, Mats Hummels und Bastian Schweinsteiger bis Michael Owen, Stephen Gerrard und dem Brasilianer Kaka. Und natürlich soll der Verein an der Hans-Böckler-Straße für sein Training, den Spielbetrieb und die Austragung des U19-Cups auch die bestmöglichen Bedingungen vorfinden. Daher wird der Bezirksvertretung 1 am Freitag die Erneuerung des Kunstrasenbelags auf der Bezirkssportanlage mit Baukosten in Höhe von 400.000 Euro ans Herz gelegt.